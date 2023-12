The Batman 2, a che punto sono i lavori sul sequel?

Mentre il DC Extended Universe giunge finalmente a conclusione con Aquaman e il Regno Perduto, il DC Universe neonato continua a mettere radici non solo nel suo filone principale, ma anche in quegli Elseworld che per molti rappresentano in effetti la principale attrattiva del franchise: pensiamo, ad esempio, a The Batman 2.

Il film con Robert Pattinson è uno dei capitoli più attesi del futuro dell'universo narrativo targato Warner, ma al netto delle varie smentite di James Gunn sui possibili villain che ne faranno parte non si sa ancora molto sullo stato attuale della produzione, che in effetti dovrebbe trovarsi ancora nelle sue fasi iniziali.

Ora come ora, infatti, c'è prima di tutto da completare un casting al quale mancano ancora un bel po' di tasselli: gli insider parlano di una sceneggiatura che dovrebbe essere consegnata entro il 2 febbraio per poi procedere in maniera più decisa all'ingaggio degli attori che popoleranno il film di Matt Reeves (secondo alcuni potrebbero esserci anche Hush e Robin).

L'uscita di The Batman 2, comunque, è prevista per l'ottobre 2025, con le riprese che dovrebbero quindi prendere il via tra la primavera e l'estate del 2024. E voi, che aspettative avete per questo sequel di uno dei film DC più apprezzati degli ultimi anni? Fatecelo sapere nei commenti!