The Batman 2, la produzione del film dovrebbe cominciare a breve!

Con The Batman arrivato nelle sale nel 2022, l'impressione era che, per avere un secondo capitolo in produzione si sarebbero dovuti aspettare non pochi anni. A quanto pare, contro qualsiasi aspettativa, l'inizio della produzione del secondo capitolo dovrebbe essere più vicino del previsto.

A strappare l'indiscrezione è stato Variety durante una intervista avuta con Nicholas Hoult che ha raccontato di aver perso importantissimi ruoli in maniera molto ravvicinata, compresa la possibilità di partecipare a The Batman. Mentre l'attenzione del pubblico è tutta concentrata sul primo teaser trailer de Il Pinguino nuova serie di HBO Max ambientata nell'universo creato da Reeves, sembra che la lavorazione del secondo film continui ad andare avanti velocemente.

Già Andy Serkis, qualche settimana fa, durante una intervista aveva parlato della scrittura della sceneggiatura di The Batman e di come Reeves si sta profondamente impegnando nel raccontare una storia nuova e capace di esplorare le profondità del personaggio. The Batman si è subito contraddistinto per essere un film particolarmente oscuro che, a differenza dei suoi predecessori, esplorava le insicurezze e le paura di un giovane Bruce Wayne che da poco ha iniziato a vestire i panni dell'uomo pipistrello.

Parlando di The Batman: Parte Due Matt Reeves ha parlato di un importante pericolo emotivo, anticipando che la pellicola potrebbe essere ancor più impegnativa del suo predecessore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!