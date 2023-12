The Batman 2 poteva far parte del DCU di James Gunn: 'È stata una scelta di Matt Reeves'

Dopo le ultime dichiarazioni di Barry Keoghan sul ritorno di Joker in The Batman: Parte 2, emergono nuove interessanti retroscena sul posto che la saga con Robert Pattinson occuperà nel futuro dei nuovi DC Studios.

Durante una lunga sessione sul social network Threads, infatti, il direttore creativo del DCU James Gunn ha rivelato che alla saga di The Batman è stata offerta la possibilità di far parte del nuovo franchise che nascerà con Creature Commandos e Superman: Legacy, ma a quanto pare Matt Reeves, il regista, sceneggiatore e creatore dell'universo hard-boiled con protagonista Robert Pattinson, ha deciso autonomamente di rimanere 'indipendente' e continuare a sviluppare la storia del suo Bruce Wayne attraverso l'etichetta 'Elseworlds', un 'sotto-universo' separato dal DCU di cui farà parte anche Joker: Folie à Deux.

"Quella di non far parte del DCU è stata una decisione di Matt Reeves, e la rispetto" ha scritto James Gunn sul social network. Il film sarà comunque prodotto dai DC Studios, ovviamente, e di conseguenza passerà per la supervisione dello stesso James Gunn. A tal proposito, l'autore ha aggiornato i fan sullo stato della produzione: "Non ho ancora ricevuto la sceneggiatura, ma ho letto l'intero soggetto."

Ricordiamo che The Batman: Parte 2 uscirà il 4 ottobre 2025, con le riprese che dovrebbero iniziare nella primavera del 2024. Il prossimo capitolo della saga creata da Matt Reeves sarà la serie tv The Penguin, che sarà sia un sequel di The Batman che un prequel di The Batman: Parte 2 e che uscirà in esclusiva sul servizio Max.



Per quanto riguarda il DCU, invece, è in lavorazione Batman: The Brave & The Bold, il film che introdurrà un nuovo Batman per la saga di James Gunn.