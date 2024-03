The Batman 2: perché il film con Robert Pattinson è stato rinviato?

Perché The Batman 2 è stato rinviato? In queste ore vi abbiamo segnalato che Warner Bros ha posticipato di un anno il sequel di The Batman con protagonista Robert Pattinson, e in questo articolo proviamo a fare il punto della situazione sul progetto.

Il sequel di The Batman di Matt Reeves è stato annunciato per la prima volta al CinemaCon nell'aprile 2022. Nell'agosto dello stesso anno, Mattson Tomlin si è unito alla produzione per scrivere la sceneggiatura insieme a Reeves e, alla fine di gennaio 2023, i capi dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno fornito alla stampa e ai fan un titolo ufficiale per il film - The Batman: Parte 2 - e una data d'uscita, fissata allora per il 3 ottobre 2025, ora posticipata al 2 ottobre 2026. In base a quanto riferito alla stampa dagli addetti ai lavori della DC, le cause del rinvio di The Batman 2 sono gli scioperi di Hollywood del 2023: a quanto pare, infatti, per via dello sciopero degli sceneggiatori del sindacato WGA, il regista e sceneggiatore Matt Reeves e il suo collaboratore Mattson Tomlin hanno dovuto interrompere i lavori sul copione del nuovo episodio della saga, che oggi si trova in uno stadio ancora troppo preliminare per poter procedere con la produzione.

Tuttavia è possibile che non bisognerà aspettare il 2026 per rivedere il Batman di Matt Reeves, dato che Robert Pattinson è stato avvistato sul set di The Penguin, la serie tv con Colin Farrell che sarà uno spin-off sequel di The Batman ambientato circa due settimane dopo gli eventi del film originale. La serie non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe esordire nel 2024 in esclusiva sulla piattaforma di streaming Max.

Curiosamente, The Batman 2 è il secondo film con Robert Pattinson ad essere stato posticipato da Warner Bros nelle ultime settimane, dato che la major qualche giorno aveva rinviato Mickey17 di quasi un anno.

