The Batman 2, Paul Dano tornerà come Enigmista? Le parole dell'attore

The Batman è stato assente dal Comic Con di San Diego 2022, ma l'attore Paul Dano ha conquistato i riflettori col fumetto Enigmista: Anno Uno, una nuova opera originale che racconta i primi anni del suo personaggio comparso nel film di Matt Reeves con Robert Pattinson.

E in un'intervista promozionale concessa dal palco del Comic-Con di San Diego ad IGN, l'attore ha espresso la sua eccitazione all'idea di far parte del sequel di The Batman, annunciato ufficialmente qualche mese fa: "Se mi chiamano, mi faccio vivo immediatamente", ha detto. L'attore ha anche parlato del suo legame con l'Enigmista, spiegando che ha lavorato a numerosi retroscena per sviluppare il personaggio nel nuovissimo fumetto DC "Enigmista: Anno Uno": Paul Dano ha spiegato che il fumetto è nato proprio dalla sua 'mania' di scrivere numerosi antefatti e idee per i personaggi che interpreta, e dopo aver apprezzato tutto il materiale creato da zero, il regista e sceneggiatore Matt Reeves lo ha messo personalmente in contatto con la DC.

Enigmista: Anno Uno è una miniserie limitata di sei numeri in arrivo per l'etichetta DC Black, e fungerà da vera e propria origin story del villain visto in The Batman con Robert Pattinson. Ricordiamo che il franchise di Matt Reeves continuerà a svilupparsi in nuovi film e serie tv per HBO Max: al momento non ci sono dettagli sull'attesissimo The Batman 2, ma la DC è già a lavoro sullo spin off dedicato al Pinguino di Colin Farrell e una serie ambientata nel manicomio Arkham.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.