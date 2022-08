The Batman 2, altre novità per il sequel con Robert Pattinson: scelto lo sceneggiatore!

A seguito del nuovo contratto di esclusiva di Matt Reeves con Warner Bros Discovery siglato nel corso della giornata di ieri, proseguono le novità riguardanti l'attesissimo The Batman 2.

Come riportato da Empire, infatti, la sceneggiatura di The Batman 2 sarà co-scritta da Mattson Tomlin, un nome che potrebbe suonare familiare a chi ha seguito da vicino lo sviluppo del primo The Batman di Matt Reeves: il giovane sceneggiatore e regista, infatti, ha aiutato Reeves e il suo co-sceneggiatore Peter Craig nella stesura del terzo atto del film con Robert Pattinson, senza però riuscire ad ottenere un credito ufficiale; il suo lavoro dev'essere comunque piaciuto a Matt Reeves, dato che per il sequel Tomlin farà parte del team di scrittura fin dall'inizio, col copione che sarà dunque scritto a sei mani.

Secondo quanto segnalato, The Batman 2 è attualmente nelle primissime fasi di scrittura, ma nel frattempo Matt Reeves è impegnato a proseguire lo sviluppo del franchise con la serie spin-off dedicata al Pinguino di Colin Farrell per la piattaforma di streaming on demand HBO Max, oltre ad una serie tv incentrata sull'Arkham Asylum - il cui destino, però, al momento rimane incerto.

