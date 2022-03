The Batman 2 si farà o no? Tutto ciò che sappiamo al momento

Dopo una lunga attesa The Batman è finalmente al cinema. Il nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, è arrivato oggi in Italia, e già ci si chiede: ci sarà un sequel? Ecco cosa sappiamo.

Come sappiamo il film è stato accolto positivamente dalla critica, e probabilmente accadrà lo stesso anche con il pubblico, che secondo le stime dovrebbe portare The Batman a un debutto da 225 milioni di dollari. Proprio questo porrebbe le basi per un sequel, di cui già si parla da un po' di tempo in verità. E a introdurre l'argomento è stato proprio Matt Reeves, che ammette che sarebbe felice di raccontare altre storie sul personaggio.

"Credo davvero in ciò che abbiamo realizzato e sarei entusiasta di raccontare più storie. Lo stiamo già facendo con lo streaming, [perchè] stiamo realizzando alcuni progetti su HBO Max, come uno show sul Pinguino Colin [Farrell] che sarà incredibile. Ma abbiamo anche iniziato a parlare di un altro film, però, sai, adesso faremo uscire questo in tutto il mondo e cercherò di godermelo."

Dunque pazienza è quella che chiede Reeves, che vuole vedere i risultati del suo The Batman. E solo dopo si potrà parlare di un sequel. O di una trilogia, a cui il regista ha già accennato. Restiamo in attesa.