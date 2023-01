The Batman 2, Matt Reeves svela i primi dettagli: 'Non faremo come gli altri sequel DC'

Il creatore, regista e sceneggiatore del franchise di The Batman ha confermato i primi dettagli dell'attesissimo secondo capitolo della saga con protagonista Robert Pattinson, che dovrebbe arrivare nel 2025.

Parlando con Collider, l'autore ha confermato che in questi giorni si è incontrato con James Gunn per delineare il futuro del franchise e assicurarsi che la saga di The Batman non entri in conflitto con il più ampio DCU che l'autore di The Suicide Squad sta sviluppando per Warner Bros., dato che i due progetti procederanno parallelamente ma separatamente. Inoltre, Reeves ha anticipato che The Batman 2 non commetterà lo stesso 'errore' fatto dai precedenti sequel della saga di Batman.

“Per me, il fulcro di questa saga è l'interpretazione di Rob [Pattinson]. Credo che sia davvero speciale in questo ruolo. Il mio obiettivo è sempre stato quello di realizzare queste storie dal punto di vista di Batman, così da avere il personaggio principale sempre come centro emotivo della storia. Perché in passato molto spesso è successo che, dopo aver fatto il primo incentrato su Batman, improvvisamente arrivavano altri personaggi, spesso nemici, e in un certo senso prendevano il sopravvento su Batman a livello narrativo, lasciando il protagonista un po' in secondo piano."

Le dichiarazioni di Matt Reeves trovano conferma non solo nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, con i due sequel di Batman Begins che conferirono ampio spazio prima al Joker di Heath Ledger e poi al Bane di Tom Hardy, ma anche nei film di Batman degli anni '90, con il Pinguino di Danny DeVitto e persino l'Enigmista di Jim Carrey. A differenza di quei sequel, dunque, The Batman 2 manterrà Bruce Wayne come nucleo emotivo della storia: questo approccio sarà anche facilitato da HBO Max, con la serie tv sequel spinoff Il Pinguino che permetterà di approfondire e sviluppare il personaggio di Colin Farrell senza 'rubare' spazio a quello di Robert Pattinson.

