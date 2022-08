The Batman 2, i lavori sono ancora fermi: quale sarà il futuro del film di Matt Reeves?

L'assenza di The Batman al Comic-Con fa riflettere molto i fan, scottati dalle recenti cancellazioni operate dal CEO di Warner Bros Discovery David Zaslav. Sembra che ad ora il sequel del film di Matt Reeves non sia stato ancora autorizzato ufficialmente: a che punto siamo?

Nell'ultimo report di Variety si dice che "lo sceneggiatore e regista Matt Reeves sia sulla buona strada per il sequel con la star Robert Pattinson, ma sembra che il progetto sia ancora in fase di sviluppo e non abbia ancora il via libera: qualsiasi film futuro è lontano anni". Come ricorderete, a dare la notizia di un secondo capitolo fu il Presidente del Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, che ha lodato i risultati raggiunti dal primo film di Reeves.

Tuttavia Emmerich si è dimesso dopo il Comic-Con, ma niente paura perché il nuovo CEO di WBD David Zaslav ha detto di volersi concentrare su eroi iconici come Batman, ma anche Superman e Wonder Woman. Non è chiaro, però, dove si collochi questo Batman nei piani di Zaslav, perché anche se il film con Pattinson ha guadagnato $ 700 milioni, non ha raggiunto i miliardi di dollari che la Marvel è stata in grado di guadagnare con Spider-Man: No Way Home, vero risultato a cui il CEO di WBD punta.

I cambiamenti radicali operati da quest'ultimo si aggiungono poi alle valutazioni. Infatti Zaslav ha in programma un piano decennale per la DC, e non è stato definito dove Batman si inserisca in questo disegno. Come sappiamo il film di Batgirl è stato cancellato, nonostante fosse stato praticamente completato, e con esso probabilmente anche la versione di Batman di Michael Keaton, originariamente destinata a essere una figura di supporto chiave in The Flash. Il Batman di Ben Affleck farà invece un'apparizione nel prossimo Aquaman, ma sembra che questa sia solo per chiudere il suo viaggio nel mondo dei supereroi. Resta dunque da capire cosa ha effettivamente intenzione di fare il CEO di WBD con Batman.