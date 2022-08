Che fine faranno The Batman 2 e Joker Folie à Deux col nuovo rilancio del DCEU?

Al termine (quasi) di una settimana a dir poco movimentata, Warner Bros Discovery ha annunciato un rilancio del DCEU, con un nuovo piano editoriale che seguirà il modello Marvel Studios attraverso una 'strategia decennale': ma che fine faranno The Batman 2 e Joker Folie à Deux?

Nonostante The Batman 2 sia stato annunciato ufficialmente al CinemaCon 2022 avuto luogo lo scorso aprile e Joker Folie à Deux si sia mostrato col primo teaser proprio in queste ore, il CEO David Zaslav non ha menzionato nessuno dei due titoli DC Films nella sua chiamata con gli azionisti sugli utili della nuova società Warner Bros Discovery. Zaslav si è concentrato in particolar modo sui titoli del 'DCEU canonico', confermando le uscite di Flash Black Adam e Shazam e anticipando come Batman Wonder Woman e Superman saranno fondamentali per il futuro del franchise.

Ora, considerato che Warner Bros Discovery ha dimostrato nei giorni scorsi di poter troncare da un momento all'altro qualsiasi tipo di film, perfino quelli già completati come Batgirl e Scoob! 2, è naturale che i fan provino apprensione per il futuro di The Batman 2 e Joker Folie à Deux: tuttavia al momento ci sentiamo di potervi tranquillizzare su entrambi i progetti, e per svariati motivi.

In primo luogo, il nome di Todd Phillips è stato associato a quello della figura 'in stile Kevin Feige' che avrà il compito di guidare la DC Films, e con tutte le novità emerse su Joker Folie à Deux in queste ore - come la conferma di Lady Gaga nel ruolo di una nuova Harley Quinn - è difficile credere che Warner Bros Discovery voglia troncare sul nascere il sequel del maggior incasso rated-r della storia, vincitore del Leone d'Oro a Venezia e premiato con ben 12 nomination agli Oscar. Il fatto poi che Joker Folie à Deux ha ottenuto una data di uscita pochi giorni fa, farebbe pensare che il titolo abbia la massima priorità sull'agenda di David Zaslav.

Allo stesso modo è difficile ipotizzare una cancellazione di The Batman 2: il primo capitolo, uscito a marzo, al di là del plauso della critica è attualmente il quarto maggior incasso dell'anno (nonostante una durata di tre ore, che limita non poco le proiezioni giornaliere) nonché il migliore risultato della Warner Bros. nel 2022 e anche il maggior incasso della major dal 2019 ad oggi (l'unico film Warner ad aver incassato più di The Batman, arrivato a 770 milioni a livello mondiale, è proprio il primo Joker, che nel 2019 si spinse a 1,07 miliardi). Inoltre Warner Discovery, che ha dichiarato di voler tagliare le produzioni origini di HBO Max per famiglie e bambini, è già a lavoro sullo spinoff Pinguino per HBO Max, che stando a quanto dichiarato da Colin Farrell inizierà le riprese a febbraio 2023.

Insomma, a meno di colpi di scena clamorosi, il DCEU proseguirà in 'direzione Marvel' lasciando però che i franchise di Matt Reeves e di Todd Phillips siano liberi di svilupparsi a proprio piacimento, per andare incontro ad un pubblico diverso da quello solito dei cinecomix: la strategia di Warner Bros Discovery al momento sembrerebbe questa e chissà che dietro l'intenzione di 'migliorare Flash nei prossimi mesi' - come dichiarato dallo stesso Zaslav - non si celi un piano specifico per spiegare nel dettaglio i vari rami del Multiverso DC.

