The Batman 2, Joker confermato? Barry Keoghan: 'Il mio sorriso mi tradisce'

Mentre continuano le indiscrezioni sul possibile nuovo villain di The Batman: Parte 2, l'attore Barry Keoghan ha parlato della possibilità di un ritorno del suo Joker nel prossimo capitolo della saga con Robert Pattinson, trattenendo a stento l'emozione.

La star, apparsa in The Batman nei panni di Joker in due sole scene, di cui una molto lunga ma tagliata dal montaggio del film e pubblicata ufficialmente come extra, ha parlato del ritorno del suo personaggio durante un'intervista con E Talk, e anche se ovviamente non ha potuto confermare nulla, le sue parole potrebbero averlo tradito: "Non posso davvero dire nulla al riguardo. Ma immagino che sarebbe emozionante, no? Vedere il Joker prendere di nuovo vita, intendo. Insomma, guardami, il mio sorriso dice tutto, è già una risposta, capisci cosa intendo?".

Nella versione ufficiale del film, dunque escludendo la scena dell'interrogatorio pensata per essere inserita a circa metà della narrazione, il Joker di Barry Keoghan appare verso la fine di The Batman e viene descritto come un prigioniero di Arkham senza nome che conversa con l'Enigmista (Paul Dano), ma per gli spettatori la sua vera identità diventa chiara in pochi istanti. Il ritorno di Joker in The Batman 2 con un ruolo più significativo è stato messo in conto fin dall'uscita del primo episodio, con il sequel che oltre a di Robert Pattinson includerà anche il ritorno di Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell nei panni di Catwoman, Alfred, Gordon e Pinguino: secondo i rumor, in The Batman 2 esordirà anche Dick Grayson, alias Robin.

Il film uscirà il 4 ottobre 2025.