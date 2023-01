The Batman 2, il Joker di Barry Keoghan ci sarà? Parla l'attore

É passato ormai quasi un anno dall'uscita di The Batman di Matt Reeves ma per ora, uno strano silenzio ruota intorno al suo sequel che per il momento non è stato ancora espressamente ufficializzato. Sulla questione ora è tornato anche Barry Keoghan, parlando della possibilità di interpretare ancora una volta Joker.

Sebbene non abbia ancora ricevuto conferme dai piani alti, l'attore sembra pronto a riprendere questo ruolo ma naturalmente, non può ancora sbilanciarsi apertamente sul futuro del suo personaggio. Recentemente apparso nel podcast Happy Sad Confused, l'attore ha detto:

"Ovviamente mi piacerebbe tornare. Ho un sacco di lavoro da fare su di lui. Se si presenta un'opportunità tornerei più che volentieri ma, sai, sono ancora in attesa di una chiamata, e devo rispettare questa cosa".

La star di The Batman ha ammesso di essere comunque pronto per questa chiamata e di aver già iniziato a studiare per questo personaggio in maniera più approfondita che mai: "Ho alcune altre cose che mi piacerebbe portare nel sequel. In realtà, ho questo piccolo libro tipo Moleskin, in cui ho già scritto molto e quindi sì, voglio mostrare alla gente come sarà".

Intanto James Gunn smentisce le voci dell'ingresso di The Batman nel DCEU. Non è ancora chiaro cosa accadrà in tal senso dopo la rivoluzione iniziata con il regista di Guardiani della Galassia. Quali sono le vostre aspettative su un eventuale sequel? Diteci la vostra nei commenti.