The Batman 2, James Gunn sulle ultime voci di cast e il ruolo dei DC Studios nella saga

Risolta finalmente la causa legale intorno a The Batman, che era stato accusato di plagio da un autore di fumetti DC, si può tornare a parlare attivamente dell'atteso sequel The Batman: Parte 2, che uscirà ad ottobre 2026.

Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni avevano parlato di Boyd Holbrook in lizza per il ruolo di Harvey Dent, alias Due Facce, ma addirittura un nuovo sito - BreakingFilmMedium - nelle ultime ore ha dato per 'ufficiale' l'ingresso dell'attore nel cast del film di Matt Reeves. Intervenendo sulla questione dal social network Threads James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha liquidato la voce come "falsa". Alla domanda di un fan riguardante una possibile strategia dei pubblicisti e degli agenti degli attori, che si celerebbero dietro a queste 'indiscrezioni' per creare clamore online intorno ai loro clienti, Gunn ha spiegato: "No, non penso che questo abbia qualcosa a che fare con Boyd e con il suo team. A volte si può trattare di un errore onesto da parte dei giornalisti, che magari hanno ottenuto informazioni false da qualcuno che gravita intorno al film, altre volte si tratta di pure invenzioni. Non so quale delle due sia, in questo caso".

Curiosamente, il sito in questione ha rilanciato la cosa sostenendo che Gunn non ha alcun potere su The Batman II, trattandosi di un progetto Warner Bros slegato dal DCU, ma anche in questo caso il regista ha subito smentito il portale: "Stronzate. Tutti i nuovi film DC sono sotto il controllo dei DC Studios".

Nel frattempo Colin Farrell ha svelato il suo Batman preferito...e non è Robert Pattinson.

