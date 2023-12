The Batman: Parte 2, James Gunn smentisce: non saranno questi i villain

Il secondo capitolo di The Batman di Matt Reeves sarà incluso nel DC Elsewords, creato da James Gunn e Peter Safran, a capo dei DC Studios. Il marchio è stato creato per includere i film e le serie tv che non fanno parte del DC Universe. La produzione di The Batman 2 inizierà nel 2024, in previsione dell'uscita nel 2025.

Sono già iniziate a circolare le voci sul possibile casting del film ma James Gunn ha voluto far chiarezza su Threads, commentando i rumor su The Batman 2 che vorrebbero inclusi nel film personaggi come Professor Pyg, Clayface, Hush e Dick Grayson.



Gunn ha smentito tutti questi nomi, parlando di 'voci completamente infondate'. Matt Reeves sta attualmente lavorando ad un sequel di The Batman, con Robert Pattinson di nuovo nei panni di Bruce Wayne.

Reeves sta lavorando anche allo script, per il quale ha espresso grande entusiasmo:"Non posso fornire aggiornamenti per quanto riguarda i dettagli, tranne dire che stiamo lavorando duramente allo script. Io e il mio partner siamo profondamente coinvolti e sono entusiasta di ciò che faremo.



L'universo legato a The Batman si espanderà con la produzione di The Penguin, una serie spin-off con protagonista Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot. Nel cast anche Cristin Milioti nel ruolo di Sofia Falcone e Clancy Brown nei panni di Sal Maroni.



