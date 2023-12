The Batman 2, novità sulla sceneggiatura: svelato il fumetto che ha ispirato la storia?

I lavori su The Batman: Parte 2 sono a buon punto, con le riprese che dovrebbero iniziare nel corso del 2024, ma grazie al noto show The Hot Mic in queste ore sono emersi grossi aggiornamenti sull'attesissimo sequel della saga di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Recentemente, il co-CEO della DC Studios, James Gunn, ha smentito le voci secondo cui Spaventapasseri, Clayface e il Professor Pyg appariranno in The Batman 2, ma si continua a parlare di Hush e Robin come possibili nuovi personaggi del franchise. A tal proposito, nell'episodio di questa settimana di The Hot Mic, il conduttore John Rocha ha affermato di aver sentito che "metà" dei personaggi menzionati sopra verranno introdotti, con Jeff Sneider che ha commentato dicendo che Tommy Elliot, alias Hush, fa effettivamente parte della sceneggiatura.

A proposito di questo, Rocha ha anche rivelato che secondo le sue fonti la sceneggiatura di The Batman: Parte 2 è stata consegnata prima di Natale e che la storia sarà almeno parzialmente basata sulla saga Batman: Earth One di Geoff Johns. Naturalmente, il primo film si era già vagamente ispirato a quel fumetto, in particolare il vol. 1 dei 3 totali, dunque l'uscita di Rocha potrebbe essere anche una deduzione, più che uno scoop.

Ricordiamo che il cast di The Batman 2 sarà composto da Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell e Barry Keoghan, che riprendano i loro rispettivi ruoli. I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che il film sarà introdotto dalla serie spin-off di The Penguin, che farà da ponte tra The Batman e The Batman 2.

La serie uscirà nel 2024, la data d'uscita del film è fissata per il 3 ottobre 2025.