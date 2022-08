The Batman 2, grandi notizie: Matt Reeves firma in esclusiva con Warner Bros Discovery!

A poche ore dalla cancellazione di Batman Caped Crusader dalla scaletta di distribuzione di HBO Max, arrivano notizie a dir poco incoraggianti per tutti i fan di The Batman di Matt Reeves.

A quanto pare, infatti, il futuro della saga con Robert Pattinson dovrebbe essere assicurato, ora che l'autore ha ufficializzato un nuovo contratto che lo legherà in esclusiva a Warner Bros. Discovery: come riportato da Deadline in questi minuti, Matt Reeves e la sua società di produzione 6th & Idaho hanno firmato un accordo first-look con Warner Bros. e Warner Television, assicurando alla società il diritto di distribuire in esclusiva qualsiasi cosa opera, cinematografica o televisiva, realizzata dal regista e dalla sua casa di produzione.

Addirittura, secondo Deadline, i copresidenti/CEO della Warner Bros Pictures Group Michael De Luca e Pamela Abdy, che sono stati assunti dal capo della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, per guidare la divisione cinematografica, sperano di vedere Matt Reeves crescere come 'un regista della Warner', com'è stato per Todd Phillips con il franchise di Una notte da leoni prima e Joker poi, e com'è stato per Clint Eastwood da, beh, sempre. "Poter considerare questo studio leggendario come la mia nuova casa è semplicemente un sogno che si avvera", ha dichiarato Reeves in una nota. "Sono estremamente entusiasta di poter lavorare con Mike, Pam e Channing e i nostri vari team per portare sul grande e sul piccolo schermo nuove storie accattivanti di cui il primo ad essere un vero appassionato sono io stesso".



La notizia arriva nel bel mezzo della ristrutturazione generale che Warner Bros. Discovery sta apportando a tutte le sue divisioni, inclusa la DC Films e il suo DC Extended Universe: qualche mese The Batman 2 era stato ufficializzato dalla Warner in occasione del CinemaCon, ma considerato il cambio di strategia voluto dalla nuova dirigenza e che sta avendo luogo in queste settimane i fan stavano iniziando a temere per il peggio sia per The Batman che per Joker Folie à Deux. Tuttavia ora il nuovo accordo con Matt Reeves sembrerebbe confermare ciò che era nell'aria, e cioè che l'universo di The Batman continuerà ad espandersi: l'autore molto presto entrerà in produzione con la serie tv The Penguin, sequel spin-off del primo film dedicato al villain di Colin Farrell, con nuovi progetti in cantiere attualmente in sviluppo.



In attesa di ulteriori novità, vi chiediamo: siete contenti di questo annuncio?