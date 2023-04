The Batman 2, Mia Goth è Harley Quinn in una nuova fan art!

Di regine horror ce ne sono poche, ma Mia Goth è una di queste. Protagonista di Pearl, X, Infinity Pool, MaXXXine, Suspiria e Marrowbone, tra i numerosissimi titoli, l'attrice è stata immaginata per essere la prossima Harley Quinn in The Batman 2 con Robert Pattinson.

L'autore @youssef_defenshi, artista conosciuto per i suoi concept art sui ruoli più amati del cinema, ha condiviso un post Instagram che consta di tre immagini differenti in cui appaiono Joker e Harley Quinn. Mentre sappiamo che nei panni di Joker c'è Barry Keoghan, il volto della protagonista è lasciato all'immaginazione. In questo caso, l'attrice scelta dall'artista è Mia Goth. Dando un'occhiata ai commenti, sembra che il pubblico si sia incuriosito per tale opzione, e sembra approvarla.

Mia Goth si è recentemente unita al cast di Blade, film in cui interpreterà la figlia di Dracula: Lilith Drake, la figlia del famosissimo vampiro. Con tale ruolo, l'attrice entra ufficialmente nel MCU. Nel frattempo, la Goth ha iniziato le riprese di MaXXXine, film in cui riprenderà il ruolo di Maxine (personaggio sopravvissuto nel film X: A Sexy Horror Story). Insomma, questo giovane talento è inarrestabile.

Pensate che Mia Goth nei panni di Harley Quinn possa essere un buon casting? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!