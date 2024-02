The Batman 2, il film racconterà la vita personale dei protagonisti? Parla Jeffrey Wright

Jeffrey Wright non ha ancora letto la sceneggiatura di The Batman 2, ma ciò non vuol dire che non abbia discusso con il regista Matt Reeves del taglio che avrà il prossimo capitolo della saga cinematografica con protagonista Robert Pattinson.

In una recente intervista con Discussing Film, infatti, Jeffrey Wright ha parlato della possibilità di esplorare maggiormente la vita personale dei protagonisti di The Batman 2, e nello specifico quella del suo personaggio, James Gordon, sostenendo che esattamente come Batman/Bruce Wayne anche Gordon ha un duplice ruolo all'interno della comunità.

"Beh, probabilmente non è una buona idea parlare troppo visto che Matt non ha ancora detto nulla di queste cose, ma posso dire che una delle cose di cui ho parlato un po' con lui riguarda la vita privata di questi personaggi: mi sono spesso interrogato sulle persone che hanno il livello di responsabilità che ha Gordon, cosa vuol dire essere quel simbolo di rettitudine. Mi chiedo cosa si nasconda dietro il suo distintivo, perché Batman indossa una maschera e un mantello ma, in un certo senso, anche Gordon deve camuffarsi. Gordon rappresenta la giustizia ma per farlo che tipi di sacrifici deve sopportare? Che effetto ha su di lui, sulla sua vita privata, tutta questa pressione pubblica? Queste sono domande che potrebbe essere interessante approfondire, ma chissà. Di certo non vedo l'ora di avere l'opportunità di leggere la sceneggiatura completa e di immergermi di nuovo in questo mondo".

Per altri contenuti vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con la saga di Matt Reeves sarà la serie tv The Penguin, sequel di The Batman e prequel di The Batman 2 in uscita nel 2024.