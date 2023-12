The Batman 2: questa fan-art innevata è perfetta per chiudere il 2023 a Gotham City

In attesa di ulteriori novità su The Batman: Parte 2, i fan di Robert Pattinson e della saga di Matt Reeves possono chiudere il 2023 visitando la suggestiva Gotham City innevata al centro della nuova fan-art dell'artista jaxsonderr.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'immagine è un fan-poster per The Batman: Parte 2, e prefigura una storia ambientata nel periodo natalizio, o per lo meno invernale, con la metropoli ricoperta da una coltre di neve: considerato che il primo The Batman di Matt Reeves si svolge nei giorni della Festa di Halloween un'ambientazione natalizia per il sequel non è da escludere, specialmente considerando che tra i due film si interporrà la serie tv spin-off The Penguin, i cui eventi avranno luogo pochi giorno dopo la fine di The Batman e il cui finale si collegherà direttamente alla storia di The Batman: Parte 2, facendo letteralmente da ponte tra le uscite cinematografiche.

Ricordiamo che The Batman: Parte 2 uscirà il 3 ottobre 2025, e vedrà ancora una volta Matt Reeves alla guida del progetto come sceneggiatore, regista e co-produttore. Robert Pattinson sarà ancora una volta Batman, affiancato dal ritorno di tutte le star del primo film, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell. Secondo le indiscrezioni tra i nuovi personaggi che esordiranno ci saranno anche Robin e il villain Hush, mentre l'attore Barry Keoghan ha confermato il ritorno di Joker.

Tenendo conto della data d'uscita le riprese del film dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, dunque restate sintonizzati su Everyeye per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti.