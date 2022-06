The Batman 2, fan art immagina il nuovo costume di Robert Pattinson (ispirato a Injustice)

Dopo la fan art dedicata al nuovo costume di Catwoman di Zoe Kravitz, una nuova immagine molto popolare sui social ha immaginato un costume ispirato a Injustice per Robert Pattinson in vista di The Batman 2.

L'artista di Instagram noto come Reynaldo_art ha proposto una nuova idea interessante per l'upgrade alla tuta del Bruce Wayne di Robert Pattinson nel sequel di Batman di Matt Reeves: come potete vedere nel post in calce all'articolo, il nuovo costume ricorda molto da vicino quello del film originale ma con alcuni aggiornamenti, come un'armatura più snella e alcuni dettagli che ricordano il costume di Batman di Injustice, perfino equipaggiato con i classici occhi bianchi.

Per chi non lo conoscesse, Injustice è una realtà parallela del DC Universe nella quale Joker, con un inganno, ha spinto Superman ad uccidere sua moglie Lois Lane (e il bambino che portava in grembo): impazzito per il dolore, l'Uomo d'Acciaio non solo ha ucciso il criminale di Gotham di fronte a Batman, ma ha anche devastato Metropolis e successivamente soggiogato il mondo intero, oggi spaccato in due fazioni che mescolano eroi e criminali insieme: i pro-Dittatura, alleati di Superman e del suo governo dal pugno di ferro, e la Resistenza, un gruppo di ribelli guidati proprio da Batman. La storyline è alla base del famoso videogame Injustice: Gods Among Us, che ha avuto anche un sequel e tantissimi fumetti spin-off editi da DC Comics.

Vi ricordiamo che The Batman 2 è ufficialmente in lavorazione, anche se attualmente non si conoscono dettagli né sulla trama né sulla data d'uscita. Rimante sintonizzati.