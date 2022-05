The Batman 2: fan-art immagina il costume perfetto per Catwoman di Zoe Kravitz

In attesa di scoprire quali saranno i villain di The Batman 2, per il momento è lecito aspettarsi che insieme al Bruce Wayne di Robert Pattinson nel prossimo film della saga tornerà anche la Catwoman di Zoe Kravitz.

Selina Kyle, alleata e love-story di Batman che potrebbe beneficiare di uno spin-off per HBO Max, ha un futuro a dir poco aperto dopo lo struggente finale del film di Matt Reeves, ma in attesa di scoprire ulteriori dettagli sul proseguimento della saga Warner Bros. un artista di Instagram denominato Jaxonderr ha creato il costume perfetto per Catwoman in vista di The Batman 2: la divisa è molto fedele a quella dei fumetti e conferisce al personaggio di Zoe Krevitz classici occhiali da ladra, con tanto di tuta in pelle.

È sicuramente un look molto diverso rispetto a quello casereccio e improvvisato indossato da Selina Kyle in The Batman - una sorta di tuta da motociclista con un passamontagna sul volto - e in effetti sta riscontrando parecchio successo sui socia. Voi cosa ne pensate? Dategli un'occhiata nel post in calce all'articolo, e fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che durante il panel del CinemaCon di qualche giorno fa, Warner Bros. ha annunciato ufficialmente The Batman 2, per il quale però al momento non c'è ancora una data d'uscita definita. Se non vedete l'ora di tornare a Gotham City, però, vi ricordiamo che The Batman uscirà in home video dal 19 maggio: cliccate sul link evidenziato per conoscere tutte le diverse versioni edite da Warner Bros. Italia.