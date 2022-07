The Batman 2: Emily Blunt diventa Poison Ivy in una bellissima concept art!

L'assenza di The Batman 2 al Comic Con di San Diego ha fatto molto discutere i fan in questi giorni. In mancanza di novità ci pensano però proprio gli spettatori a creare contenuti sul sequel del film di Matt Reeves. Infatti una concept art appena pubblicata immagina Emily Blunt nei panni di Poison Ivy: scoprite con noi come sarebbe!

Come abbiamo visto nel primo film, lo scontro tra il Cavaliere Oscuro e l'Enigmista ha lasciato Gotham City in rovina, e diversi cattivi potrebbero approfittare di questa situazione. Secondo le speculazioni di alcuni fan, tra questi potrebbe esserci Poison Ivy, che idealmente potrebbe essere interpretata da Emily Blunt.

Il concept art è stato realizzato da diamonddead, che lo ha poi pubblicato su Instagram. Qui vediamo Emily Blunt con i lunghi capelli rossi e la pelle verdi tipici del personaggio. L'ipotesi di vedere effettivamente Poison Ivy nel film, in realtà, è stata accolta in modi molti diversi dai vari gruppi di fan. Alcuni, infatti, pensano che non sarebbe adatta al mondo oscuro creato da Reeves, mentre altri sono convinti che proprio il lato ambientalista del personaggio si inserirebbe bene in quella che è una moderna interpretazione della storia del Cavaliere Oscuro.

E voi, cosa ne pensate di Emily Blunt nei panni di Poison Ivy? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, mentre tutti attendono novità ufficiali su quali cattivi vedremo effettivamente nel film, Paul Dano parla del possibile ritorno dell'Enigmista in The Batman 2.