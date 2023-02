The Batman Parte 2, cosa rivela il titolo sull'ambizione di Matt Reeves e Robert Pattinson

James Gunn e Peter Safran, nella presentazione della nuova saga DC Studios, hanno anche confermato il titolo e la data di uscita del sequel di The Batman, che continuerà la saga creata, scritta diretta e prodotta da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

I due nuovi co-ceo dei DC Studios hanno confermato inoltre che l'universo narrativo di Matt Reeves non avrà nulla a che fare con il DCU principale - nel quale invece, ad interagire con Superman e tutti gli altri supereroi DC, ci sarà un nuovo Batman, interpretato da un nuovo attore non ancora annunciato, e protagonista del nuovo film Batman The Brave & The Bold - sfruttando la nuova etichetta DC Elseworlds per concedere a Reeves la massima libertà d'azione possibile.

E in effetti il titolo ufficiale del film, The Batman: Parte II, già la dice lunga sulle ambizioni di Matt Reeves e Robert Pattinson: del resto, quando abbiamo definito il primo The Batman un film dentro alle immagini, volevamo in qualche modo rimarcare la differenza dell'approccio stilistico con il quale Reeves ha plasmato il suo cinecomix, abbracciando una raffinatezza di messa in scena (l'idea di tenere quasi tutti i dettagli del quadro fuori fuoco per sottolineare 'il distacco' di Bruce Wayne dagli altri: la sua opprimente 'cecità', ideologica, diventava una sfida allo sguardo dello spettatore) inusitato per i film dei supereroi.

E' stato detto più volte e da più parti quanto The Batman sia 'figlio' del cinema della New Hollywood e in particolare degli anni '70, il decennio più 'opprimente' del cinema americano, pieno di opere sulla paranoia e l'ossessione per il complotto, da Una squillo per l'ispettore Klute a La conversazione, e al momento dell'annuncio di James Gunn a molti non è sfuggito il riferimento a Il Padrino: Parte II - che Matt Reeves abbia optato per lo stesso titolo per il suo sequel, lascia intendere ancora una volta che il modello da seguire per questa saga sarà nuovamente il cinema di quel decennio.

The Batman: Parte II uscirà il 3 ottobre 2025.