The Batman 2, di cosa potrebbe parlare il sequel con Robert Pattinson?

Oltre a firmare il debutto di Robert Pattinson nei panni del nuovo Bruce Wayne, l'atteso The Batman di Matt Reeves avrà il compito di lanciare un nuovo franchise che, almeno secondo i piani attuali di Warner Bros., verrà sviluppato al cinema attraverso una trilogia.

A giudicare dalla sua natura di progetto stand-alone slegato dal resto del DCEU, nonostante sia già in sviluppo una serie spin-off incentrata sul Gotham City Police Department, la pellicola probabilmente presenterà una storia auto-conclusiva, ma è molto probabile che lo studio e Reeves abbiano già pianificato un arco narrativo più ampio in caso di successo al botteghino.

Nei mesi scorsi è stato confermato che, nonostante l'idea iniziale di utilizzare Batman: Il lungo Halloween come fonte di ispirazione principale, alla fine il regista ha deciso di intraprendere un'altra direzione per quanto riguarda la storia del primo capitolo. Pur mantenendo alcuni ovvi riferimenti, come la componente investigativa e la presenza di numerosi villain tra cui L'enigmista, Catwoman, il Pinguino e Carmine Falcone. Ed è proprio per questo motivo che alcuni hanno iniziato ad ipotizzare che una trama simile a Il lungo Halloween e la conseguente nascita di Due Facce potrebbero essere affrontate nel sequel.

Voi cosa ne pensate? Quali storie vi piacerebbe vedere tratte nella trilogia di The Batman? Ditecelo nei commenti!