The Batman: Parte 2, confermato il ritorno di un altro personaggio principale della saga

In attesa di scoprire se il Pinguino di Colin Farrell tornerà in The Batman Parte Due dopo gli eventi dell'attesissima serie tv spin-off The Penguin, il magazine GQ ha confermato ufficialmente la presenza nel sequel di un altro importante attore del primo episodio della saga di Matt Reeves.

Stiamo parlando di Andy Serkis, interprete del nuovo Alfred Pennyworth nell'universo cinematografico con protagonista Robert Pattinson: in un nuovo pezzo promozionale pubblicato da GQ e dedicato alla carriera passata e futura dell'attore e regista, infatti, il regista Matt Reeves in persona viene indicato come fonte diretta dello scoop.

"Reeves stesso ci ha confermato che Serkis tornerà nel suo prossimo film di The Batman", svela in esclusiva la rivista. "Ma oltre al nuovo film DC, Andy Serkis ha pianificato poco del suo futuro come attore, concentrandosi invece sulla carriera di regista e produttore dei suoi propri progetti. 'Non ho un gran desiderio di interpretare' ha dichiarato la star. 'Quello che voglio fare è tornare a dirigere. Questa è una cosa che voglio fare di sicuro – e ne sono terrorizzato.'"

A quanto pare, dunque, nonostante in questo momento della sua carriera Andy Serkis sia molto più interessato a sviluppare le proprie idee che interpretare quelle di qualcun altro, farà un'eccezione per il suo collaboratore di lunga data Matt Reeves, tornando a vestire i panni del fedele maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred: del resto la toccante relazione tra Bruce e Alfred è stata al centro del primo The Batman ed è servita, a livello narrativo, a riportare il protagonista progressivamente verso la luce, quindi i fan saranno certamente felici all'idea di vedere come verrà sviluppata questa sottotrama.

The Batman: Parte 2 uscirà il 3 ottobre 2025, per l'etichetta DC Elseworlds, un nuovo 'contenitore' per tutti i cinecomix DC che Warner Bros e DC Studios produrranno 'fuori' dal DCU principale di James Gunn e Peter Safran. Per altre curiosità, scoprite quando inizieranno le riprese di The Batman 2.