The Batman Parte 2, chi sarà il villain principale del sequel con Robert Pattinson?

Considerato il successo e l'acclamazione raccolta dal primo episodio uscito nel 2022, The Batman: Parte Due è certamente uno dei titoli più attesi dei prossimi anni, ma al momento sono poche le informazioni note sul sequel della saga di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Una delle domande che i fan si pongono con più insistenza è: chi sarà il villain principale di The Batman: Parte 2? Purtroppo al momento non si hanno notizie certe, ma come al solito le speculazioni e le voci di corridoio non mancano: dopo la conferma che Catwoman e Joker torneranno in The Batman 2, ancora una volta interpretati da Zoe Kravitz e Barry Keoghan, al fianco di Pinguino ed Enigmista degli amatissimi e acclamati Colin Farrell e Paul Dano, non ci sono novità ufficiali per quanto riguarda eventuali new entry nel cast, ma le indiscrezioni delle scorse settimane hanno parlato del possibile esordio di Clayface in The Batman 2, rumor che se confermato anticiperebbe l'arrivo dei superpoteri nell'universo narrativo di Matt Reeves e Robert Pattinson.

Inoltre, il famoso insider Jeff Sneider a giugno scorso ha fatto sapere che in The Batman 2 ci sarà anche Due Facce, o per lo meno il suo alter-ego 'buono' Harvey Dent: del resto dopo gli eventi di The Batman di Matt Reeves Gotham City avrà bisogno di un nuovo procuratore distrettuale, ruolo che nella mitologia del supereroe è da sempre associato all'avvocato destinato a diventare un criminale orribilmente sfigurato.

Insomma, tanta carne al fuoco in vista dell'uscita datata 3 ottobre 2025. Con l'inizio delle riprese ancora da definire, rimaniamo in attesa di prossimi aggiornamenti.