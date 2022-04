The Batman 2, quali cattivi ci saranno? I fan si schierano, diteci la vostra!

The Batman 2 è stato ufficialmente annunciato dalla Warner Bros. in occasione del CinemaCon di Las Vegas e nel giro di poche ore i social si sono riempiti dei commenti entusiastici dei fan, che hanno già iniziato a fantasticare sui propri villain preferiti per il sequel con Robert Pattinson.

Il nome che viene ripetuto più spesso su Twitter, neanche a dirlo, è quello di Joker, l'arcinemesi del cavaliere oscuro (o sarebbe più appropriata la definizione di 'detective oscuro' per questa versione immaginata da Matt Reeves?), villain che in The Batman è stato interpretato da Barry Keoghan in due acclamate sequenze, una delle quali eliminata dal montaggio distribuito nelle sale. Molti in queste ore stanno esprimendo il desiderio di poter vedere Joker terrorizzare Gotham e affrontare Batman e Catwoman, anche se una piccola minoranza di fan preferirebbe che il sequel non facesse del clown psicopatico il villain principale, concentrandosi su altri personaggi.

Proseguendo, dunque, segnaliamo che nonostante le teorie e le speculazioni da parte dei fan al secondo posto non ci sono né Hush né la Corte dei Gufi bensì Spaventapasseri, villain già apparso nella trilogia di Christopher Nolan - dove fu interpretato, in tutti e tre i film, da Cillian Murphy - del quale però molti fan di The Batman sognano di vedere una versione 'riarrangiata' per l'universo di Matt Reeves.

Un altro nome che spunta con grande frequenza è quello di Mr. Freeze, villain interpretato una sola volta sul grande schermo - da Arnold Schwarzenegger in Batman e Robin di Joel Schumacher - e per il quale lo stesso Reeves ha espresso un forte interesse. In aggiunta, molti fan sono convinti che alcuni noti psicopatici dei fumetti DC come Mr. Pyg e Zsasz sarebbero perfetti per il mondo di The Batman.

Secondo voi chi saranno i villain di The Batman 2? Tra previsioni dettagliate e semplici sogni, fateci sapere la vostra nei commenti!