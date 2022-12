The Batman 2, Black Mask come villain di Pattinson? La fan-art vuole Viggo Mortensen!

Il primo capitolo di The Batman con Robert Pattinson ha riportato in un unico film tantissimi cattivi storici già viste in altre versioni cinematografiche del personaggio. Ma ora il sequel in sviluppo potrebbe voler puntare su qualcuno mai visto su schermo. I fan vogliono Black Mask, vogliono Viggo Mortensen e li vogliono ora!

Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri. Oppure i villain... Il mondo è quello di Warner Bros. Discovery, che con la ristrutturazione radicale voluta dal CEO David Zaslav sta dicendo addio ad alcune cose e dando il benvenuto ad altre. Sta dicendo addio a The CW e ArrowVerse soprattutto, pronta a un nuovo accordo di grandi proporzioni con Amazon. Ma sta anche dando il benvenuto – o meglio, assicurando la continuazione – ad alcuni delle migliori fra le ultime cartucce sparate in termini di cinecomic.

Ha preso uno come James Gunn a guida dei nuovi DC Studios basando la propria fiducia (meritatissima) solo sul successo di The Suicide Squad e Peacemaker, piuttosto recenti. E poi sta permettendo a Matt Reeves di ampliare notevolmente il suo micro-franchise aperto con The Batman. Anche in questo caso parliamo di un segno di grande fiducia da parte di Zaslav, visto che in una delle ultime dichiarazioni di volta aveva detto che la DC non avrebbe avuto quattro Batman diversi, intenzionata quindi ad abbandonare lo scenario del Multiverso.

Il casting di The Penguin continua in vista dello show sequel su Oswald Cobbelpot, mentre il secondo capitolo con Robert Pattinson è entrato nella sua fase di sviluppo delle sceneggiature. Attualmente non si ha alcuna idea di chi potrebbe coinvolgere in termini di personaggi e anche se è probabile che riparta da quanto seminato in precedenza, molti fan stanno iniziando a fare il nome di un villain lasciato sempre in disparte nelle trasposizioni dai fumetti: Black Mask. Un utente in particolare, @clements.ink, ha offerto una sua versione del personaggio in una fan-art. E alla domanda su chi si nascondesse sotto la maschera, l’utente ha risposto Viggo Mortensen.

