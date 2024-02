The Batman 2, Barry Keoghan tornerà come Joker? Nuovi indizi da Vanity Fair

Dopo che Robert Pattinson è stato avvistato sul set di The Penguin, con la serie tv sequel spin-off di The Batman che ha finalmente concluso le riprese, Vanity Fair ha svelato il destino di Barry Keoghan nei panni di Joker in vista di The Batman: Parte 2.

In un'intervista con Vanity Fair, infatti, l'attore di Masters of the Air e Gli spiriti dell'isola non ha negato di essere nel nuovo film di Matt Reeves, con il suo ritorno nei panni di Joker che si sta trasformando in uno dei segreti peggio custoditi di Hollywood: qualche tempo fa, Barry Keoghan aveva parlato dello stesso argomento durante un'intervista con E Talk, e all'epoca aveva risposto: "Non posso davvero dire nulla al riguardo, ma sarebbe emozionante, no? Vedere il Joker prendere di nuovo vita, intendo. Ma insomma, eddai, non riesco a trattenermi più di così, il mio sorriso la dice lunga, capisci cosa intendo?".

The Batman è stato salutato come un ambizioso ritorno di forma per il cavaliere oscuro: con una durata di quasi tre ore e uno stile da noir vecchia scuola, è riuscito ad incassare un totale mondiale di 770,9 milioni di dollari, e ha conquistato la critica apparendo nelle classifiche top10 di fine anno di oltre 150 critici cinematografici, diventando l’undicesimo film più citato del 2022.

Le riprese di The Batman: Parte 2 dovrebbero iniziare nell’agosto 2024, con l’uscita nelle sale prevista per il 3 ottobre 2025.