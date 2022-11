The Batman 2, Barry Keoghan ha grandi piani per Joker: 'Sarà completamente unico'

Se l'interprete di Alfred Andy Serkis sogna un crossover tra The Batman e The Sandman, la star Barry Keoghan per il sequel con Robert Pattinson vorrebbe dare maggior risalto al suo Joker.

Il personaggio, solo intravisto nel finale del primo capitolo della saga - e diventato successivamente il chiacchieratissimo protagonista di una famosa scena eliminata di The Batman ambientata nel manicomio Arkham - potrebbe tornare con un ruolo di maggior rilievo nel sequel di The Batman attualmente in lavorazione, ma nel frattempo Barry Keoghan è già a lavoro per perfezionare la sua interpretazione di Joker.

"Fin da subito è stato un ruolo molto intimidatorio, ma la mia filosofia è questa: se rimani fedele a te stesso, allora darai vita a qualcosa di nuovo. So che può sembrare semplicistico o sciocco, ma credo fermamente che se rimango fedele a me stesso nel mio lavoro, qualunque ruolo interpreterò sarà completamente unico e originale", ha anticipato la star di The Batman. "Per Joker ho già un retroscena molto approfondito che ho creato nel caso in cui dovesse tornare in The Batman 2: ho pensato ad un modo totalmente nuovo di interpretarlo".

Al momento non ci sono molti dettagli sul futuro di The Batman di Matt Reeves, anche se è logico supporre che Barry Keoghan tornerà a vestire i panni di Joker prossimamente: le occasioni, tra l'altro, potrebbero essere parecchie, dato che, oltre a The Batman 2 e allo spin-off The Penguin, l'autore sta anche lavorando ad una serie tv su Gotham PD, una serie tv sul Manicomio Arkham e diversi spinoff sui villain di Gotham City.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.