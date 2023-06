The Batman 2, arriva Due Facce? Joel Edgerton e Josh Hartnett in lizza per il ruolo

In vista dell'inizio delle riprese di The Batman: Parte Due, che a causa dello sciopero degli sceneggiatori sono slittate da novembre 2023 ai primi mesi del 2024, pare che la produzione guidata da Matt Reeves abbia iniziato a muovere i suoi ingranaggi.

Dopo le novità sul ritorno di Zoe Kravitz come Catwoman e Barry Keoghan come Joker, le ultime indiscrezioni sul prossimo capitolo della saga cinematografica dell'Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson emerse in queste ore arrivano nientemeno che dai famosi insider John Rocha e Jeff Sneider, che durante l'ultima puntata del loro podcast The Hot Mic hanno fatto sapere che in The Batman: Parte Due ci sarà anche Due Facce, o almeno il suo alter-ego procuratore distrettuale Harvey Dent, che "potrebbe diventare Due Facce entro la fine del film".

Come sappiamo, il procuratore distrettuale corrotto di Gotham City Gil Colson (interpretato da Peter Sarsgaard) è stato una vittima dell'Enigmista (Paul Dano) nel primo The Batman del 2022, dunque è logico che il film debba introdurre il suo sostituto. Le informazioni raccolte da Rocha e Sneider però si spingono addirittura oltre, facendo sapere che attualmente Josh Hartnett e Joel Edgerton sono in pole-position per il ruolo di Due Facce in The Batman 2: il primo, che in passato fu vicinissimo al ruolo di Clark Kent per Superman Returns del 2006 e per Batman Begins di Christopher Nolan, è noto per i ruoli in Halloween H20: 20 Years Later, Pearl Harbor, Black Hawk Down, Lucky Number Slevin e 30 Days of Night; il secondo, invece, è famoso per le apparizioni in Star Wars: Attack of the Clones, Revenge of the Sith e la più recente mini-serie Obi-Wan Kenobi, ma anche per titoli come Warrior, Zero Dark Thirty e il sensazionale thriller The Stranger. Curiosamente, in passato Joel Edgerton ha lavorato tre volte con Robert Pattinson, nei film The Rover (2014), Life (2015) e The King (2019).

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. The Batman 2 uscirà il 3 ottobre 2025, mentre la serie tv spin-off The Penguin arriverà nel corso del 2024.