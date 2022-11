The Batman 2, Andy Serkis ha l'idea più folle di sempre: un crossover con The Sandman

The Batman 2 non arriverà molto presto nei cinema di tutto il mondo, col regista e sceneggiatore Matt Reeves che in queste settimane starebbe lavorando alla sceneggiatura, e per questo in una recente intervista promozionale il suo storico collaboratore Andy Serkis ha voluto dargli un suggerimento.

Durante un'intervista esclusiva con Screen Rant, infatti, l'interprete di Alfred nel franchise di The Batman con Robert Pattinson ha parlato di cosa potrebbe accadere nel prossimo episodio: sebbene non abbia alcuna informazione concreta su ciò che Reeves stia pianificando per il sequel, Serkis si è complimentato con l'autore - col quale aveva lavorato anche nei film de Il pianeta delle scimmie - per la qualità e il successo ottenuti dal primo episodio. Inoltre, ha suggerito un divertente spunto per The Batman 2: un crossover con The Sandman, l'acclamata serie tv di Netflix creata da Neil Gaiman.

"Non so quale sarà l'arco narrativo di Alfred nel prossimo film, semplicemente non so in che direzione andrà la saga. Ma sono sicuro che Matt Reeves sta creando qualcosa di incredibile, perché è quello che fa da sempre con i suoi film. È un narratore formidabile che si fa guidare dal cuore. Ma, se posso dirlo, dal punto di vista del cattivo, mi piacerebbe vedere... Sandman. Vorrei una specie di crossover! Penso che sarebbe molto interessante."

Proprio in queste ore The Sandman è stato rinnovato per una seconda stagione e tornerà su Netflix con un nuovo ciclo di episodi. Nel frattempo, anche il franchise di The Batman andrà in tv, o meglio in streaming su HBO Max, con diversi progetti in cantiere: il primo sulla tabella di marcia è The Penguin, uno spin-off sequel con Colin Farrell ambientato qualche giorno dopo gli eventi di The Batman le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.