The Batman 2, Andrew Garfield diventa Due Facce: l'incredibile concept art diventa virale!

Il Batman diretto da Matt Reeves è riuscito a stupire tanto il pubblico quanto la critica, portando James Gunn a trovare un posto negli Elseworlds per l’eroe interpretato da Robert Pattinson e per il suo sequel, già in lavorazione. Una nuova fan art, intanto, immagina Andrew Garfield come Due Facce per The Batman 2, secondo capitolo della saga.

Dopo aver anticipato la possibile presenza di Due Facce in The Batman 2, torniamo a parlare del film DC e di uno dei nemici storici dell’Uomo Pipistrello per condividere la bellissima fan art che immagina Andrew Garfield, il Peter Parker di Amazing Spider-Man e del suo sequel, come l’alter ego del procuratore distrettuale Harvey Dent.

L’immagine, postata su Instagram dall’utente Jph_photoshop ci mostra un Garfield pronto a portare il caos a Gotham City in quello che sarebbe il primo ruolo dell’attore come cattivo.

In effetti per il protagonista di Tick, Tick… Boom! quello immaginato nell’opera dell’artista digitale sarebbe un doppio salto non da poco: in primo luogo Garfield passerebbe dall’universo cinematografico Marvel a quello DC e, come se la cosa già non bastasse, passerebbe da essere uno degli eroi più amati dal pubblico dei fumetti a interpretare un villain terribile tanto nell’aspetto quanto nelle intenzioni in un processo di cambiamento simile a quello del personaggio in questione.

Ancora non è chiaro se Harvey Dent sarà davvero nel prossimo film di Matt Reeves, le cui riprese sono slittate all’inizio del 2024, e se sarà presente anche dopo la trasformazione o soltanto nella sua versione buona.

Noi, nell’attesa di saperne qualcosa di più, vi lasciamo alla fan art e alla recensione di The Batman di Matt Reeves.