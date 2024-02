The Batman 2 è ancora in alto mare? Jeffrey Wright: 'Non ho letto la sceneggiatura'

Dopo le ultime novità sulla presenza di Barry Keoghan e Joker in The Batman 2, in queste ore sono emersi nuovi dettagli sullo status della produzione dell'attesissimo nuovo capitolo della saga creata da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson.

Nonostante The Batman: Parte 2 abbia attualmente una data d'uscita fissata per il 3 ottobre 2025, e che stando alle indiscrezioni le riprese dovrebbero partire ad agosto 2024, di aggiornamenti concreti negli ultimi mesi ce ne sono stati pochissimi, e ora l'attore Jeffrey Wright, interprete di James Gordon nel franchise DC Elseworlds, non ha fatto altro che alimentare i dubbi e i timori dei fan rivelando di non aver ancora nemmeno letto la sceneggiatura.

In una recente intervista con Variety's Award Circuit Podcast, l'attore ha detto: "Ora vi racconto l'inizio, la parte centrale e la fine di The Batman 2! No, in realtà non potrei farlo neanche se lo volessi, perché ad oggi non ho ancora letto la sceneggiatura. Non ho ricevuto la sceneggiatura. Sto aspettando pazientemente. Ma vi dirò una cosa: non appena la avrò, vi chiamerò. Vi manderò una copia direttamente. Nella remota possibilità che Matt Reeves stia ascoltando questa intervista, gli verrà un colpo!"

Vi terremo aggiornati sulle prossime novità. Nel frattempo, le riprese di The Penguin sono terminate con Robert Pattinson avvistato sul set: Batman o Bruce Wayne compariranno nella serie tv sequel di The Batman e prequel di The Batman 2?