The Batman 2, nuovi aggiornamenti: data per le riprese e ritorno di Catwoman e Joker

Dopo le anticipazioni sul ritorno di Paul Dano e Colin Farrell come Enigmista e Pinguino nell'attesissimo The Batman: Parte 2, arrivano sul web nuove informazioni per il prossimo capitolo della saga di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

In queste ore, infatti, i lavori sulla sceneggiatura di The Batman portati avanti da Matt Reeves sono stati messi in pausa dall'autore in segno di solidarietà verso lo sciopero della WGA (lo stesso Reeves, del resto, è stato visto manifestare per le strade insieme agli sceneggiatori), e per questo motivo la time-line della produzione è cambiata, con le riprese di The Batman: Parte 2 ora previste per marzo 2024.

Inoltre, come segnalato dal post in calce all'articolo, anche Zoe Kravitz e Barry Keoghan torneranno in The Batman: Parte 2, di nuovo nei rispettivi ruoli di Selina Kyle/Catwoman e Joker. Si prevede dunque che la 'Parte 2' indicata nel titolo ufficiale del nuovo film della saga di Matt Reeves indichi un secondo capitolo praticamente per tutti i protagonisti del film originale, i quali evidentemente hanno ancora molto da dire in questo universo narrativo. Nel cast, lo ricordiamo, torneranno anche Jeffrey Wright e Andy Serkis come James Gordon e Alfred, mentre si mormora che tra le new entry di The Batman 2 ci sarà Clayface, che potrebbe introdurre i superpoteri nel mondo creato da Matt Reeves.

The Batman 2 uscirà il 3 ottobre 2025. Il film sarà anticipato dalla serie tv The Penguin, spin-off sequel del primo film che arriverà nel 2024.