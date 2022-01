The Batman: Matt Reeves già al lavoro sul sequel con Pattinson, adatterà Terra di Nessuno?

Nonostante manchino ancora poco meno di due mesi all'arrivo nelle sale di tutto il mondo di The Batman, la nuova iterazione cinematografica del personaggio DC che avrà il volto di Robert Pattinson, già si comincia a parlare del sequel, che dovrebbe essere ufficializzato presto e vedere nuovamente Matt Reeves coinvolto alla regia. Di cosa parlerà?

Fermo restando che la Warner si aspetta un incasso cospicuo dal nuovissimo The Batman, per cui all'epoca delle riprese già si parlava di una possibile nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro dopo quella di Christopher Nolan, un sequel del film di Matt Reeves sembra ormai cosa certa, tant'è che lo scooper My Time To Shine Hello, attraverso il suo profilo Twitter, ha svelato alcuni dettagli riguardanti già la possibile storia che verrà raccontata nel secondo film.

The Batman sappiamo sarà ambientato in una Gotham City in cui il Cavaliere Oscuro di Pattinson è al suo secondo anno di attività e dovrà sconfiggere la minaccia causata dall'Enigmista di Paul Dano e le scorribande criminali capitanate dal Pinguino di Colin Farrell. Ma di cosa parlerà il sequel. Secondo lo scooper, il sequel di The Batman adatterà l'arco narrativo Batman: Terra di nessuno, uscito sulle pagine della DC Comics tra il marzo e il novembre 1999. Ambientato dopo un violento cataclisma che ha distrutto buona parte di Gotham City, la città viene isolata dal resto degli Stati Uniti dopo la decisione del Congresso, con questa che finisce preda delle nefandezze delle bande criminali più violente. Queste sono guidate dal Pinguino, con Batman che cerca di riportare ordine in una città ormai abbandonata a se stessa e, appunto, Terra di nessuno.

Mentre tutti i fan lo attendono per marzo, c'è invece la possibilità che The Batman venga rimandato ancora anche se Warner pare ottimista: "Stiamo certamente monitorando la situazione e facendo molta attenzione a tutto ciò che sta succedendo con la Variante Omicron. Ma siamo positivi sulla data che abbiamo scelto in questo momento. Controlleremo comunque la situazione giorno per giorno".

The Batman arriverà nelle sale il 3 marzo 2022.