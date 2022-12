The Banshees of Inisherin, il film di McDonagh guida le candidature dei Critics' Circle!

Sono state annunciate le nomination ai London Critics' Circle Award 2022, capitanate dal nuovo film di Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, con protagonisti Colin Farrell e Brendan Gleeson che tornano a lavorare insieme con il regista britannico dai tempi di In Bruges. Il film ha ricevuto ben nove candidature.

Colin Farrell e Brendan Gleeson sono state candidati rispettivamente nelle categorie di miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista. Martin McDonagh ha trovato spazio nelle categorie per la miglior regia e per la miglior sceneggiatura dell'anno. Colin



A ridosso del film di McDonagh è arrivato Aftersun, diretto da Charlotte Wells, con otto nomination. The Banshees of Inisherin - film grazie al quale Colin Farrell ha vinto la Coppa Volpi a Venezia - è ambientato nell'Irlanda dei primi anni '20. Protagonisti due vecchi amici, Padraic (Farrell) e Colm (Gleeson). Un giorno quest'ultimo decide di concludere bruscamente l'amicizia suscitando la reazione stupita di Padraic, che da quel momento inizia una lunga opera di convincimento nei confronti dell'ex amico per ricucire il rapporto.



Il film uscirà nelle sale il prossimo 2 febbraio e sarà il ritorno di Martin McDonagh sul grande schermo a distanza di cinque anni dall'uscita di Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Nel cast del film anche Kerry Condon e Barry Keoghan. Presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, The Banshees of Inisherin ha vinto il premio alla miglior sceneggiatura, oltre al riconoscimento per l'interpretazione a Colin Farrell. Non perdetevi il trailer di The Banshees of Inisherin sul nostro sito.