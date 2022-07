The Banshees of Inisherin: Colin Farrell e Brendan Gleeson di nuovo insieme dopo In Bruges

Il programma di Venezia 79 includerà anche l'attesissimo The Banshees of Inisherin, nuovo film scritto e diretto da Martin McDonagh con protagonisti Colin Farrell e Brendan Gleeson.

Il film vede i due attori riunirsi insieme al regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri dopo il cult In Bruges – La Coscienza dell’Assassino, uscito nel 2008. Nel cast anche Kerry Condon e Barry Keoghan il nuovo Joker della saga di The Batman.

Ambientato su un'isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda, The Banshees of Inisherin segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Siobhan (Kerry Condon), che insieme a Dominic (Barry Keoghan), il figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all'interno della piccola comunità dell’isola. Ma quando Colm lancia un ultimatum scioccante per concretizzare le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare.

Il film è stato girato sulle isole Inishmore e Achill, sulla costa occidentale dell'Irlanda e sarà uno dei titoli di punta della nuova stagione di Disney per la fine del 2022 e l'inizio del 2023.