The Banker: Samuel L. Jackson nel cast con Nicholas Hoult e Anthony Mackie

Il regista George Nolfi ha scelto Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Anthony Mackie e Nia Long per recitare in The Banker, dramma basato sul racconto scritto dallo stesso Nolfi con Niceole Levy. Romulus Entertainment finanzierà il film, con Brad Feinstein alla produzione. Un cast ricco per un film che sembra partire con le migliori premesse.

The Banker si basa sulla storia vera di due imprenditori afroamericani, Bernard Garrett (Mackie) e Joe Morris (Jackson), che negli anni '50 cercarono di eludere le limitazioni razziali reclutando un operaio bianco (Hoult) e addestrandolo per cercare di portarlo a capo del loro impero d'affari, mentre loro si fingevano un addetto alle pulizie e un autista.

La moglie di Bernard (Long) assumerà un ruolo chiave nella riuscita dell'impresa. Garrett e Morris diventeranno i più ricchi proprietari immobiliari del Paese ma il successo porterà nuovi incredibili imprevisti.

L'ultimo film diretto da George Nolfi è stato il film di Bruce Lee, Birth of the Dragon. Si è occupato anche della sceneggiatura di The Bourne Ultimatum e Ocean's Twelve.

Le riprese di The Banker sono cominciate in questi giorni ad Atlanta e tra i produttori del progetto figura anche lo stesso Anthony Mackie.