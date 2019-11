The Banker: Samuel L. Jackson e Anthony Mackie nel trailer del film targato Apple

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Banker, film drammatico con protagonisti due dei volti del Marvel Cinematic Universe come Samuel L. Jackson e Anthony Mackie.

La Apple ha acquisito i diritti di distribuzione cinematografica della pellicola lo scorso luglio. The Banker sarà infatti distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi da Apple a partire dal 6 dicembre prossimo per poi approdare su Apple TV+ nel gennaio successivo.

In The Banker Anthony Mackie e Samuel L. Jackson interpretano Bernard Garrett e Joe Morris, due imprenditori afroamericani che cercano di evadere le leggi razziali degli anni '50 quando assumono Matt Steiner (Nicholas Hoult) come front-man per cercare di favorire dei prestiti bancari a cittadini neri. La loro impresa si trasforma ben presto in una battaglia per i diritti civili quando acquistano due banche in Texas, eludendo le restrizioni. Ruolo chiave nella trama è quello della moglie di Garrett, interpretata da Nia Long.

La pellicola, diretta da George Nolfi (The Adjustment Bureau), è basata su uno script firmato da Nicole R. Levy (Cloak & Dagger), David Lewis Smith, Stan Younger e lo stesso Nolfi, su un soggetto a sua volta concepito da Smith, Younger e Brad Kane (Black Sails).

Abbiamo visto Mackie di recente non solo nell'ultimo Avengers: Endgame ma anche in un episodio dell'ultima stagione di Black Mirror; Jackson invece è apparso sul finale di Endgame e poi ancora nel più recente Spider-Man: Far From Home. Insieme a Sebastian Stan, Mackie sarà protagonista della serie Disney+ interamente dedicata a Falcon e Winter Soldier, le cui riprese sono da poco ufficialmente partite.