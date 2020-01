The Banker: ecco quando uscirà il film Apple TV+ con Samuel L. Jackson ed Anthony Mackie

Appena qualche mese fa abbiamo appreso dello slittamento della data d'uscita di The Banker, nuova pellicola prodotta da Apple TV+ che vedrà protagonisti Samuel L. Jackson e Anthony Mackie, ma solo pochi istanti fa è stata annunciata la data della premiere, ed è proprio dietro l'angolo!

I due beniamini del Marvel Cinematic Universe sottoscrissero il contratto con la Apple nel 2018 e da allora ben poche sono le notizie che si sono giunte dal set del film.

La pellicola racconterà la storia di Bernard Garrett (Mackie) e Joe Morris (Jackson), due imprenditori afroamericani che negli anni '50 assunsero un uomo bianco per contabilizzare la loro attività immobiliare.

Dopo le accuse di molestie mosse contro il produttore Bernard Garrett Jr., figlio dello stesso Garrett protagonista, finalmente The Banker debutterà nei cinema statunitensi il prossimo 6 marzo è sarà disponibile su Apple TV+ dal 20.

Nonostante la causa legale ancora in corso, il regista George Nolfi afferma:

"Ci siamo messi in viaggio per ripercorrere una storia di cui eravamo molto appassionati, raccontando le straordinarie vite di Bernard Garrett Sr. e Joe Morris e i loro risultati rivoluzionari nella lotta alla disuguaglianza razziale negli anni '50 e '60. Sebbene non abbiamo modo di sapere cosa potrebbe essere trapelato dai figli del signor Garrett negli anni '70, comprese le accuse di abuso di cui siamo stati recentemente informati, il nostro pensiero va a chiunque abbia sofferto.

"Il film stesso non si basa sui ricordi di nessuno dei figli di Bernard Garrett Sr., ma piuttosto su interviste condotte nel 1995 con lo stesso imprenditore e supportate da trascrizioni congressuali, sentenze del tribunale e altri articoli mediatici dell'epoca. Il nostro scopo è promuover il messaggio positivo di empowerment di queste ".



Per addentrarvi nella pellicola e conoscere meglio i due protagonisti passate dal trailer di The Banker.