The Banker: Apple acquisisce il film con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson

Apple ha acquisito i diritti internazionali del film The Banker, dramma d'epoca co-scritto e diretto da George Nolfi. Il cast del film è ricco e composto da attori del calibro di Anthony Mackie, Samuel L. Jackson e Nicholas Hoult. The Banker è co-prodotto da Anthony Mackie ed è stato girato perlopiù nella zona di Atlanta.

Anthony Mackie e Samuel L. Jackson interpretano Bernard Garrett e Joe Morris, due imprenditori afroamericani che cercano di evadere le leggi razziali degli anni '50 quando assumono Matt Steiner (Nicholas Hoult) come front-man per cercare di favorire dei prestiti bancari a cittadini neri.

La loro impresa si trasforma ben presto in una battaglia per i diritti civili quando acquistano due banche in Texas, eludendo le restrizioni. Ruolo chiave nella trama è quello della moglie di Garrett, interpretata da Nia Long.



The Banker si aggiunge ad una lunga lista di film, documentari e serie tv nel pacchetto di Apple+ ma voci insistenti parlano di una distribuzione prevista per l'Award Season. Samuel L. Jackson è nel cast insieme a Nicholas Hoult e Anthony Mackie.

Jackson ha recitato in Shaft, disponibile direttamente su Netflix, mentre Anthony Mackie è reduce dall'exploit di Avengers: Endgame, nel quale interpreta Sam Wilson/Falcon; la star ha partecipato anche ad un episodio della quinta stagione di Black Mirror.

The Banker potrebbe essere davvero uno dei titoli sorprendenti della prossima lunga stagione dei premi.