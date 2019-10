The Ballad of Richard Jewell: Sam Rockwell nel first look del nuovo film di Clint Eastwood

Clint Eastwood ha finito di girare il suo nuovo film The Ballad of Richard Jewell prima ancora che il mondo avesse il tempo di rendersi conto che aveva iniziato a produrlo, e dopo l'annuncio della data di uscita il film si mostra nelle prime immagini ufficiali.

Come potete vedere in calce all'articolo, i protagonisti Paul Walter Hauser e Sam Rockwell sono in quella che sembrerebbe essere una tavola calda, dove il secondo sta consolando il primo (che interpreta il Richard Jewell del titolo).

In un'altra immagine, il personaggio di Rockwell assiste impotente al crollo emotivo della madre di Richard, interpretata da Kathy Bates.

Ricordiamo che il film è l'adattamento cinematografico di American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, biografia di una guardia di sicurezza che dopo aver sventato un attentato nel 1996 è stato accusato egli stesso di terrorismo da un articolo pubblicato dall'Atlante Journal Constitution. Nonostante l'assoluzione avvenuta 3 mesi dopo, Jewell è caduto in disgrazia ed è morto all'età di 44 anni a causa di un attacco di cuore.

The Ballad of Richard Jewells, inizialmente in sviluppo alla 20th Century Fox, negli anni ha perso i suoi protagonisti principali - Leonardo DiCaprio e Jonah Hill - per poi essere in seguito acquistato dalla Warner Bros., che ora si occuperà della distribuzione del film.

Nel cast anche Jon Hamm e Olivia Wilde.