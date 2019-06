The Ballad of Richard Jewell: Sam Rockewell nel cast del nuovo film di Clint Eastwood

Secondo quanto riportato da Variety, Sam Rockewell è in trattative avanzate per entrare nel cast di The Ballad of Richard Jewell, il nuovo film diretto da Clint Eastwood, che torna così alla regia a pochi mesi di distanza dall'uscita di Il Corriere - The Mule.

Eastwood sarà anche produttore della pellicola con la sua Malpaso. Rockwell, se dovesse entrare ufficialmente nel cast del film, dovrebbe interpretare l'avvocato che difende Jewell dopo l'ingiusta accusa mossa nei suoi confronti.

Basato sull'articolo di Vanity Fair dal titolo American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell scritto da Marie Brenner, The Ballad of Richard Jewell racconta infatti la vicenda di una guardia di sicurezza la cui vita viene totalmente sconvolta quando viene sospettato di essere uno dei colpevoli dell'attentato alle Olimpiadi di Atlanta '96. L'uomo trovò un pacco sospetto e si adoperò per evacuare tutta l'area, salvando diverse vite. Tuttavia, in seguito venne accusato di aver architettato lui stesso il piano terroristico. La vita di Jewell cambiò radicalmente e morì nel 2007, a 44 anni. Nel 2005 fu Eric Robert Rudolph ad essere giudicato colpevole dell'attentati insieme ad altri bombaroli.

Jonah Hill e Leonardo DiCaprio erano stati originariamente scelti come star del progetto ma non appariranno più nel film e verranno coinvolti soltanto in qualità di produttori. Le riprese inizieranno il mese prossimo. La sceneggiatura di The Ballad of Richard Jewell è affidata a Billy Ray (Capitan Phillips), mentre alla produzione troviamo DiCaprio, Hill, Jennifer Davisson Killoran e Kevin Misher.

Su queste pagine trovate anche la nostra recensione di Il Corriere - The Mule, l'ultimo film diretto e interpretato da Eastwood.