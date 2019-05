The Ballad of Richard Jewell, Leonardo Di Caprio e Jonah Hill nel film di Clint Eastwood?

Come vi abbiamo spiegato in un precedente report, Clint Eastwood era riuscito a far sopravvivere all'accordo Disney-Fox The Ballad of Richard Jewell, il suo nuovo film da regista.

Il film era nato anni fa alla 20th Century Fox con Leonardo Di Caprio e Jonah Hill come protagonisti, ma ha rischiato di venire cancellato con l'acquisizione della Fox da parte della Disney.

Adesso Deadline ha confermato un'indiscrezione di Variety secondo la quale The Ballad of Richard Jewell è passato in mano alla Warner Bros., che ha pubblicato anche l'ultimo film del regista, Il Corriere - The Mule. Non si tratta esattamente di una mossa a sorpresa, dato che sia la Appian Way di Di Caprio - che è in produzione - sia lo stesso Eastwood hanno un accordo molto stretto con la Warner. Tra i produttori figurano anche Jonah Hill e Kevin Misher con la Malipaso e Tim Moore, Jessica Meier e Andy Berman con la Misher Films.

Le riprese inizieranno il mese prossimo. Non è ancora stato confermato ufficialmente, ma numerose indiscrezioni suggeriscono che sia Hill che Di Caprio rimarranno coinvolti nel progetto anche in qualità di interpreti, ora che il film è di proprietà della Warner: il primo dovrebbe impersonare il protagonista Richard Jewell, una guardia di sicurezza che sventò l'attentato al Parco Olimpico durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996, ma fu paradossalmente a sua volta ritenuto un complice degli attentatori. Di Caprio invece interpreterebbe l'avvocato di Jewell, nonché suo amico di famiglia.

Ciò che è certo, per il momento, è che la sceneggiatura del film è stata scritta da Billy Ray (Capitan Phillips).

