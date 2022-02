The Bad Guys: ecco il secondo trailer del film della Dreamworks!

Qualche mese fa avevamo visto il primo trailer di The Bad Guys, nuovo film della Dreamworks in arrivo. La pellicola, entrata in produzione nel lontano 2017, è pronta ad arrivare sui nostri schermi, e lo fa con un cast originale di grande spessore, che conta tra i doppiatori Sam Rockwell e Awkwafina. Ecco il secondo trailer!

Il film, distribuito dalla Universal Pictures, sarà ambientato in un mondo in cui umani e animali antropomorfi coesistono. Protagonista della vicenda è una banda di animali criminali conosciuti come Mr. Wolf, Mr. Piranha, Mr. Snake, Mr. Shark e Ms. Tarantula, che hanno fatto un patto per evitare di scontare la pena in carcere su suggerimento del professor Marmalade. Tuttavia, proprio quando Mr. Wolf inizia a godersi la sua nuova vita, arriva un cattivo sconosciuto. Cosa farà?

Questo secondo trailer ci mette davanti a un tipico heist movie, che sembra utilizzare tutti gli escamotage del genere. Ma non solo, perché ci mostra tutti i personaggi della banda. Come sappiamo il film è tratto da una serie di graphic novel di Aaron Blabey, autore australiano. Blabey ha pubblicato il primo numero della serie nel lontano 2015, e ha raggiunto i 15 numeri, concludendo (per il momento) la serie nel luglio del 2021.

The Bad Guys arriverà al cinema ad Aprile 2022. Cosa ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.

