The Babysitter, il sequel è al primo posto su Netflix: Bella Thorne ringrazia i fan

Da pochi giorni in streaming su Netflix, The Babysitter - Killer Queen ha raggiunto il primo posto nella classifica dei trend della piattaforma. Bella Thorne, che ha ripreso il ruolo di Allison dopo il primo capitolo uscito nel 2017, ha voluto ringraziare i fan attraverso le sue pagine social.

Qualche giorno fa, infatti, l'attrice ha pubblicato un post su Instagram, che possiamo vedere in calce alla notizia. La foto mostra uno screenshot della home page di Netflix, con ben evidenziato il primo posto di The Babysitter - Killer Queen tra i film più gettonati. Nella didascalia, Bella Thorne ha scritto: "Numero uno su Netflix, grazie amici! Qual è la vostra scena preferita?"

Diretto da McG come il primo film, il franchise di La Babysitter potrebbe arricchirsi di un terzo capitolo. Secondo il regista, che ha rivelato di avere già in mente dei piani, dipenderà anche dalla reazione del pubblico, e a giudicare dai dati di Netflix sembra una eventualità realmente possibile. Le recensioni della critica, per la verità, non sono state altrettanto calorose: vedremo se The Babysitter - Killer Queen avrà un ulteriore sequel o rimarrà l'ultimo episodio della saga.

Se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata al sanguinoso trailer di The Babysitter 2, mentre per altri approfondimenti rimandiamo alla nostra recensione di The Babysitter, primo capitolo della commedia horror.