The Babysitter 3 si farà! Chi sarà l'erede di Samara Weaving e Jenna Ortega?

Era il settembre 2020 quando McG commentò la possibilità di The Babysitter 3, e oggi, a più di tre anni di distanza, finalmente ne abbiamo la conferma: il terzo capitolo della saga è in lavorazione! Cosa ci riserverà il futuro del franchise?

"Ne stiamo parlando tra di noi" ha dichiarato McG, pseudonimo di Joseph McGinty Nichol. "È stato divertente: il primo film ha consacrato Samara Weaving, il secondo Jenna Ortega. Speriamo di rispondere alla chiamata nel migliore dei modi, e trovare una 'terza stella' che riesca a raggiungere vette altrettanto elevate".

La babysitter - Killer Queen (2020) è il sequel de La babysitter (2017), ed è ambientato a due anni di distanza dal capitolo precedente. Cole Johnson (interpretato da Judah Lewis) è ora uno studente delle superiori, incapace di convincere gli altri del culto satanico riguardante la sua ex-babysitter Bee. La pellicola, distribuita su Netflix il 10 settembre 2020, ha ottenuto soltanto un 41% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, mentre tante altre hanno elogiato la storia e la regia. Se non l'avete ancora letta, non perdetevi la nostra recensione di La Babysitter - Killer Queen.

Ma i progetti di McG non terminano qui: basti pensare a Family Ranch, con un cast che comprende Brady Noon, Rita Moreno, Bashir Salahuddin e Fortune Feimster. "Spero sarà sorprendente, leggero e intelligente. Il mio modo preferito per realizzare film è sintetizzare la cultura intellettuale e quella più bassa, così un bambino può guardarlo e seguire tutto quello che succede, mentre un genitore, al contempo, assimilare il materiale in maniera totalmente diversa. Più sofisticata, direi. Una dinamica in cui la Pixar è una vera maestra". Family Switch debutterà su Netflix il 30 novembre 2023.