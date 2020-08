The Babysitter 2: il sanguinoso trailer riporta Bella Thorne in azione su Netflix

Dopo aver fatto impazzire i suoi follower sul social network hot OnlyFans, Bella Thorne si prepara a tornare sul servizio di streaming on demand Netflix con The Babysitter 2: Killer Queen, sequel ufficiale del fortunato horror teen del 2017.

Il regista del primo capitolo McG è tornato dietro la macchina da presa e ha anche collaborato alla sceneggiatura scritta a otto mani assieme a Dan Lagana, Brad Morris e Jimmy Warden. Il cast include anche Emily Alyn Lind (Replicas, Dear Dumb Diary), Hana Mae Lee (Pitch Perfect, Love Beats Rhymes), Andrew Bachelor (Coffee & Kareem, When We First Met), Ken Marino (Party Down, Children's Hospital), e Leslie Bibb (Iron Man 2, Zookeeper).

Come ci avverte anche il trailer, The Babysitter: Killer Queen è ambientato due anni dopo gli eventi del primo capitolo, nel quale Cole aveva sconfitto un culto satanico guidato dalla sua babysitter Bee. Anche se è sopravvissuto, Cole è ancora ossessionato dagli orribili eventi di quella notte, e oggi tutti nella sua vita pensano che abbia perso la testa da quando Bee e tutti i suoi amici sono scomparsi, cosa che rende la sua storia difficile da credere.



È ancora irrimediabilmente innamorato della sua migliore amica e vicina di casa Melanie, che è anche l'unica persona che crede alla sua storia. Lo convince a dimenticare il passato e ad andare con lei a una festa in un lago vicino, ma quando i vecchi nemici torneranno inaspettatamente, Cole dovrà ancora una volta superare in astuzia le forze del male e sopravvivere alla notte.

The Babysitter: Killer Queen arriverà su Netflix il 10 settembre.