The Babysitter 2, ci sarà un terzo episodio? Ecco la risposta di McG!

La Babysitter - Killer Queen, sequel di La babysitter, per la regia di McG, è disponibile su Netflix. Protagonista del sequel, come del primo film, è Cole Johnson, interpretato da Judah Lewis. Dopo il successo del film e la produzione del seguito, i fan si chiedono: verrà prodotto un terzo capitolo del franchise. A rispondere è proprio il regista.

A metà dei titoli di coda di La Babysitter - Killer Queen è presente una scena post-credit che anticipa la possibilità di un terzo capitolo del franchise horror.

Secondo McG il team creativo ha già in mente una storia per un potenziale sequel che chiuderebbe l'arco narrativo di Cole, nel caso l'interesse dei fan non dovesse scemare.



"Abbiamo la storia e la metto fermamente nelle mani del pubblico: se il pubblico lo vuole, lo vedrà e noi lo faremo e, se dicono, 'No, non mi piace' allora non lo faremo. E mi piacerebbe perché vorrei concludere l'arco narrativo del personaggio di Cole. Adoro le sorprese del secondo film, adoro che Melanie sia la cattiva, mi piace girare una carta alla fine del primo atto e ops, è Melanie! [...] Adoro queste sorprese e ci sono ancora un paio di grandi sorprese per il terzo" ha dichiarato il regista.

Con il sequel che termina con un finale a sorpresa tutto è possibile per il futuro, anche la produzione di un terzo film che possa in qualche modo proseguire adeguatamente la narrazione iniziata nel 2017.

